العظمي 33 مئوية .. طقس حار على مدن ومراكز الشرقية

تشهد، اليوم الثلاثاء، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس مشمس مائل للحرارة، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية انخفاض في الحرارة لتصل لـ 33 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب أنحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 24 درجة فى الساعات الأخيرة.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية قالت الأرصاد هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات مقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر قالت الأرصاد تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.