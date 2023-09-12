رانيا يوسف: المجتمعات تقهر المرأة بعنف والحكم عليها بسبب ملابسها مصيبة (فيديو)

علقت الفنانة رانيا يوسف، على الجدل الدائر في مصر حول المطربة التي تستحق لقب "صوت مصر"، قائلة إن كل مغنية مصرية هي صوت مصر، فلدينا شيرين عبد الوهاب وأنغام، وأن النزاع بينهما إثارة غير ضرورية.

وأضافت أنه من الأمر الجيد والممتاز لو جسدت 10 أو أكثر مطربات صوت مصر، مطالبة بعدم التدخل بين شيرين وأنغام؛ لأنه يزيد من الضغينة بينهما دون طائل، فكل الفنانين هم ولاد مصر.

وعن استعدادها لموسم رمضان المقبل، قالت إنها تجهز لمسلسل في رمضان، وقبله آخر يسمى “السرداب”، وتحضر لفيلمين هما “فيتو” و"خارج الخدمة"، لافتًا إلى أن أحد المسلسلات يدور حول ما بين 1943 و2023.

قمع المرأة

وعن فيلم فيتو، نوهت إلى أنه يدور حول اعتراض السيدات على ما يحدث لهن في المجتمعات العربية، مشيرة إلى أنه يشبه شخصيتها وأن القائمين على العمل اختاروها للدور بسبب ذلك، مردفة: “لست راضية عن وضع المرأة في العالم العربي، فهي لا تأخذها حقها في أي شيء، فالمجتمعات العربية والشرقية تقهر المرأة بشكل عنيف للغاية سواء في الحقوق والحياة”.

وتابعت: “يكفي أنهم يحكمون عليها في خروجتها وملابسها في حين إن المجتمعات الغربية لا يربطون بين الملابس وطبيعة السيدات”، لافتة إلى أن تصريحاتها الجريئة لا تؤثر على عملها وأن متابعيها غالبيتهم من السيدات والبنات اللائي يشجعنها على اختياراتها وجرأتها.