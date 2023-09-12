عاجل
مصر ترسل مساعدات إنسانية لشعب ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى (صور) الخميس 28 سبتمبر إجازة مدفوعة الأجر اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يعزي الشعبين المغربي والليبي
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رانيا يوسف: المجتمعات تقهر المرأة بعنف والحكم عليها بسبب ملابسها مصيبة (فيديو)

الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف

علقت الفنانة رانيا يوسف، على الجدل الدائر في مصر حول المطربة التي تستحق لقب "صوت مصر"، قائلة إن كل مغنية مصرية هي صوت مصر، فلدينا شيرين عبد الوهاب وأنغام، وأن النزاع بينهما إثارة غير ضرورية. 

وأضافت أنه من الأمر الجيد والممتاز لو جسدت 10 أو أكثر مطربات صوت مصر، مطالبة بعدم التدخل بين شيرين وأنغام؛ لأنه يزيد من الضغينة بينهما دون طائل، فكل الفنانين هم ولاد مصر.

txt

رانيا يوسف تعلن اعتزال الزواج.. عايزة انبسط بدون عكننة (فيديو)

txt

إلهام شاهين تتعاون للمرة الثانية مع رانيا يوسف فى "فيتو"

وعن استعدادها لموسم رمضان المقبل، قالت إنها تجهز لمسلسل في رمضان، وقبله آخر يسمى “السرداب”، وتحضر لفيلمين هما “فيتو” و"خارج الخدمة"، لافتًا إلى أن أحد المسلسلات يدور حول ما بين 1943 و2023.

قمع المرأة

وعن فيلم فيتو، نوهت إلى أنه يدور حول اعتراض السيدات على ما يحدث لهن في المجتمعات العربية، مشيرة إلى أنه يشبه شخصيتها وأن القائمين على العمل اختاروها للدور بسبب ذلك، مردفة: “لست راضية عن وضع المرأة في العالم العربي، فهي لا تأخذها حقها في أي شيء، فالمجتمعات العربية والشرقية تقهر المرأة بشكل عنيف للغاية سواء في الحقوق والحياة”.

وتابعت: “يكفي أنهم يحكمون عليها في خروجتها وملابسها في حين إن المجتمعات الغربية لا يربطون بين الملابس وطبيعة السيدات”، لافتة إلى أن تصريحاتها الجريئة لا تؤثر على عملها وأن متابعيها غالبيتهم من السيدات والبنات اللائي يشجعنها على اختياراتها وجرأتها.

 

 

مواد متعلقة

البيكيني يعكس أنوثة رانيا يوسف في الساحل الشمالي

رانيا يوسف تشعل إنستجرام بالتايجر في العلمين الجديدة

فستان شبك وشعر كاريه.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام

بكيني رانيا يوسف خارج نطاق الخدمة

رانيا يوسف تثير الجدل بظهور جريء في لبنان (شاهد)

رانيا يوسف تخطف الأنظار بوصلة رقص في إحدى حفلات الزفاف (فيديو)

رانيا يوسف تظهر ببطن مسطحة ومكياج ترابي في أحدث جلسة تصوير

رانيا يوسف تخون حبيبها مع كلب في "التاروت".. أزمة نفسية
الجريدة الورقية