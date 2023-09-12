رانيا يوسف تعلن اعتزال الزواج.. عايزة انبسط بدون عكننة (فيديو)

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بالتكريم في لبنان عن مجمل أعمالها وعن دورها في مسلسل "عالم تاني"، مضيفة أن بلاد الأرز هي وطنها الثاني، وأنها تسافر دائمًا إليه وتقريبًا مرة في الشهر، لمقابلة أصدقائها.

ونوهت إلى أن أكثر شيء تعشقه في لبنان طبيعته الخلابة وشعبه "الشيك الودود" وطعامه اللذيذ، لافتة إلى أنها من محبي نادين نجيم ونادين الراسي وماجي بوغصن ووائل كافوري ونانسي عجرم وأليسا.

وعن إثارة تصريحاتها للجدل، أكدت أنها لا تتعمد الأمر، بل إنها مختلفة وشخصية طبيعية وترتدي ما يعجبها ويليق عليها، مردفة: “دا مختلف عن الشعب المصري المتحفظ شوية، فأنا تربيتي مختلفة وأتمتع بالجرأة لأني تربيت في جو به حرية تجعلني أختار ما أخطط له؛ لذا أتحمل المسئولية عن قراراتي”.

عكننة الارتباط

وتابعت خلال لقائها مع قناة “MTV” اللبنانية: “أمنح بناتي الحرية، وعمري ما أدخلت في ارتدائهم للملابس وقرارات الدراسة وعلاقاتهم بأصدقائهم”، مشيرة إلى أن الهجوم على ملابسها “لا يفرق معها طالما لا تأذي أحد، محدش لي عندي حاجة”.

وأكملت: “اعتزلت الحب والزواج والعلاقات وأعيش من أجل بناتي وشغلي ونفسي، أريد أن انبسط دون عكننة”، مشددة على أن فشل الفنانات لا علاقة له بالزواج، ممثلة بارتباط أحمد حلمي بمنى زكي، متابعة: “الزوجة المرتبطة بفنان ينجح ارتباطه والمرتبطة من خارج الوسط تفشل لعدم فهم زوجها طبيعة عملها”.

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