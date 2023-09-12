حقيقة الرائحة الكريهة المنتشرة في الجو وارتباطها بالعاصفة “دانيال”

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المنشورات بشأن وجود رائحة غريبة وكريهة بالجو؛ وتساءل البعض هل هذه الرائحة الكريهة مرتبطة بالعاصفة دانيال.

ووصلت العاصفة دانيال إلى الأراضي الليبية، أمس الإثنين، وتسببت في فيضانات كبيرة، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من 2500 شخص وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى عدد كبير جدًا من المفقودين والمشردين.

كما لحقت خسائر فادحة في الأرواح والمباني، اتجهت إلى مصر لتؤثر على مطروح والسلوم وسيوة أمس الإثنين، ويمتد التأثير اليوم على شمال البلاد والمناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى.

ونفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ارتباط الرائحة الكريهة بالعاصفة دانيال، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال تتسبب في تقلبات مناخية مع وجود رياح محملة بالأتربة وسقوط الأمطار، ولا يوجد علاقة بين العاصفة دانيال والرائحة المنتشرة.

موعد تحسن حالة الطقس:

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ستنتهي يوم الخميس، ويعود الاستقرار فى الطقس، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.