أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة خمسة لاعبين ليبيين بسبب إعصار دانيال الذي ضرب أنحاء البلاد يوم الأحد الماضي، وضرب مناطق شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وفاة 5 لاعبين ليبيين بسبب إعصار دانيال:

توفي الخماسي الليبي شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسن شلوف ومندر صداقة، ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين.

كان يلعب شاهين الجمل لفريق التحدي، وكان يلعب الرباعي الحسن شلوف ومنذر صداقه وأيوب ساسي وشقيقة صالح ساسي لصالح فريق دارنس حسبما كشفت التقارير الليبية.

وكان نادي التحدي قد أعلن وفاة لاعبه الشاب شاهين الجميل بسبب غرقه في السيول الجارفة في مدينة درنة المنكوبة، وكتب عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "أسرة نادي التحدي تعبر عن حزنها لهذا المصاب الجلل وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، كما نعزي أنفسنا وكل جمهور وعشاق نادي التحدي والوسط الرياضي عامة".

تسبب إعصار دانيال في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص ليبي من بينهم 5 لاعبين، بجانب العديد من المفقودين في ليبيا والذين وصلت أعدادهم إلى 10 آلاف حتى الآن، بعدما ضرب منطقة شرق ليبيا، وخصوصًا مدن وبلدات الجبل الأخضر الساحلية بالإضافة إلى بنغازي.