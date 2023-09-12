صكوك

الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 07:37 م 9/12/2023 7:37:59 PM

خلف إعصار «دانيال» أكثر من ثلاثة آلاف قتيل فى ليبيا بعد أن ضرب العديد من المناطق والمدن فى شمال وشرق البلاد، مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق. ومازالت أعداد القتلى فى تزايد.

كما فرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا.

وقد أدى هطول الأمطار، فى غضون ساعات قليلة، إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة.

وأحدثت العاصفة أيضا دمارًا فى البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى وجرف الطرق والجسور. كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة، وهو متجه إلى مصر نسأل الله السلامة.

وأما فى المغرب الشقيق، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 2681 قتيلًا، وتمكنت السلطات من دفن 2530 شخصا منهم، وبلغ عدد الجرحى 25621.

وقضت آلاف الأسر المغربية ليلة رابعة فى العراء بعد الزلزال الذى ضرب البلاد الجمعة الماضية.

فماذا يحدث فى المنطقة العربية؟ إننا لا نتحدث عن حروب أو ثورات أو مجازر أو انقلابات.. إنها فقط رسالة رب العالمين.

تلك الرسالة التى دائمًا ما يقرؤها الملاحدة بأنها غضب الطبيعية.. دون ذكر خالق تلك الطبيعية.. الواحد القهار.

ولكن رغم ذلك تأتى الرحمة، وأنت أيها المؤمن ربما لا تعلم من أين تأتي، وتغفل عن الخير الذى يأتى من وراء تلك الهزات والكدمات.. ويبدو أن المواطن العربى لم يتلق الرسالة بعد وأنه يظن أنه بخير مهما تواترت عليه الإنذارات وأن العقاب فى الدنيا يسلط على العالم الذى يمر بنكبات طبيعية دونه معتقدا انه لا يمحص ولا يختبر ولا ينذر.. فى الوقت الذى تملأ المظالم الأرجاء.. ثم نعود ونقول لماذا نحن المصابون؟!

ومتى ننتصر ونعبر تلك الكبوة؟

دون النظر إلى هذا الحديث:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "الريح من روح الله، تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها".