كولر يعلن قائمة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة لاعبيه في مواجهة السوبر الإفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.





تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وضمت قائمة الأهلي في اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة - علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

سفر البعثة:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.