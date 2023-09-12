الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأميركي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

أسعار الذهب

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".

ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأميركي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحال الصاغة خلال منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2195 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2195 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2508 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2299 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1881 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1254 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 940 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17560 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارًا للأوقية.