هبوط أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم في أميركا

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2195 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2195 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2508 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2299 جنيهات.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1881 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1254 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 940 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17560 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارًا للأوقية.