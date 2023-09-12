أسعار الذهب في الإمارات تتراجع اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في الإمارات تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، ليسجل سعر الذهب عيار 24 ما يقرب من 226 درهما إماراتيا.

سعر الذهب اليوم في الإمارات اليوم

الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 226.77 درهم إماراتي، مقابل 227 درهم، خلال تعاملات أمس الاثنين.

الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 198.43 درهم إماراتي، مقابل 198.63 درهم أمس.

الذهب عيار 18

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 170.08 درهم إماراتي، مقابل 170.25 درهم أمس الاثنين.

الذهب عيار 14

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.29 درهم إماراتي، مقابل 132.42 درهم أمس الاثنين.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 1587 درهما.

سعر الذهب عالميا في الإمارات

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم نحو 7053 درهما.

وعلى المستوى العالمي، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولار، وفق رويترز.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2195 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2195 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2508 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2299 جنيهات.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1881 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1254 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 940 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17560 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارًا للأوقية.