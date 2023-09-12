أمل رزق تواكب موضة 2023 وتستعرض رشاقتها

خضعت الفنانة أمل رزق لجلسة تصوير جديدة تتباهى فيها بقوامها الممشوق وزنها المثالي وذوقها الناعم.

وبدت أمل رزق بإطلالة لامعة، حيث ارتدت جمبسوت ينتمى لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش الترتر باللون الذهبي مع الحرير الناعم، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

أمل رزق

أمل رزق (22 نوفمبر 1974 -)، ممثلة مصرية.

عن حياتها

ولدت أمل رزق في مدينة القاهرة عام 1974، وعاشت جزء من طفولتها ومراهقتها في المملكة العربية السعودية حيث كان والدها صاحب صيدلية ولكنها عادت إلى مصر من أجل دراستها الجامعية. انتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وتزوجت وعمرها فقط 19 عاماً من المنتج إسماعيل كتكت الذي كان صديق للعائلة.

اشتهرت بالتمثيل بعدد من المسلسلات التلفزيونية، بدأت مسيرتها عام 1994 في مسلسل العائلة.

أعمالها

عملت أمل في عديد من المسلسلات والأفلام ومسرحيات، في اكث من 50 عمل وكانت في أول أعمالها الفنية كان بالمشاركة في دور صغير في مسلسل «العائلة» مع الفنان محمود مرسي وليلى علوي ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ عام 1994.