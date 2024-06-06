ليلى علوي تحيي شبابها في زفاف جميلة عوض بجمبسوت لافت

نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو قصير أثناء استعدادها لحضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وأبهرت جمهورها بإطلالة أعادتها لشبابها وأبرزت أنوثتها.

الفنانة ليلى علوي

ولفتت ليلى علوي الأنظار بجمبسوت مثير مصنوع من الترتر اللامع متعدد الألوان، ومكشوف الصدر والظهر، ووضعت على كتفيها شال باللون الأصفر؛ ليتماشى مع لون الجمبسوت.

وحملت ليلى علوى حقيبة صغيرة باللون النحاسي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت العديد من الأساور وخواتم في اليدين، بالإضافة لأقراط دائرية تتدلى من أذنيها، وسلسلة رقيقة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت "علوي" تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت ليلى علوي مكياج مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين البنية، بالإضافة للرموش الكثيفة؛ لتحصل علي عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه بني يتماشى مع لون بشترها والجمبسوت.





الفنانة ليلى علوي وأبرز أعمالها

ليلى علوي هي ممثلة مصرية شهيرة ولدت في 4 يناير 1962، وبدأت مسيرتها الفنية في مرحلة مبكرة من حياتها وحققت نجاحاً كبيراً في السينما والمسرح والتلفزيون، وتعتبر واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في الثمانينيات والتسعينيات.

قدمت ليلى علوي العديد من الأدوار البارزة في أفلام ومسلسلات حققت شهرة واسعة، وشاركت في أعمال درامية وكوميدية متعددة، كما اشتهرت بجمالها وحضورها القوي على الشاشة، وتستمر في العمل الفني حتى اليوم.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها ليلى علوي في السينما والتلفزيون والمسرح:

السينما:

1. خرج ولم يعد (1984)

2. يا دنيا يا غرامي (1996)

3. المصير (1997)

4. التعويذة (1987)

5. المنسي (1993)





التلفزيون:

1. حديث الصباح والمساء (2001)

2. نور الصباح (2006)

3. فرح ليلى (2013)

4. هي ودافنشي (2016)

5. بنت اسمها ذات (2013)

المسرح:

1.الجميلة والوحشين

2. 8 ستات