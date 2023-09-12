إتاحة بنوك الأسئلة لطلاب المدارس بدءًا من الصف الرابع الابتدائى

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنوك الأسئلة لطلاب المدارس بدءًا من الصف الرابع الابتدائى في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم".

وأعدت وزارة التربية والتعليم بنوك الأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي من أجل التعلم لجميع الطلاب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا، وسيتم الاستمرار فى تدريب باقى المعلمين.

التخفيف عن طلاب المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة طلاب المدارس على التحصيل الدراسي، من خلال إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المواد التعليمية لطلاب المدارس تشتمل على المفاهيم الاساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجى على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص، وأن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أنه ينضم لهذه القنوات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري في جميع المدارس الرسمية والتجريبية والخاصة.

وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بتحصيل المصروفات الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي) للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتحصل المصروفات الدراسية وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في 3 سبتمبر 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم أيضا بالاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.

