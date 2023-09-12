أهم قرارات التعليم قبل العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري في جميع المدارس الرسمية والتجريبية والخاصة.

مصروفات العام الدراسي الجديد

وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بتحصيل المصروفات الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي) للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتحصل المصروفات الدراسية وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في 3 سبتمبر 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس.

توجيهات العام الدراسي الجديد

ووجه وزير التربية والتعليم أيضا بالاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوى، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم عمل أولمبياد مصر، ودورى المدارس، وسيتم إذاعة تلك الأنشطة على قناة مدرستنا، فصلا عن تعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في المدارس بكافة أنحاء الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة تفعيل معارض "أهلا مدرستى" للأدوات المدرسية، بأسعار مناسبة من خلال الوحدة المنتجة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص، وأن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أنه ينضم لهذه القنوات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء وجارى العمل على ضوابط التعيين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

وشدد وزير التربية والتعليم على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وشدد وزير التربية والتعليم على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى التأكيد من الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن في العام الدراسي الجديد يتضمن الشروط والعقوبات.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الاساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجى على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

ونبه وزير التربية والتعليم بإتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي من أجل التعلم لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا، وسيتم الاستمرار فى تدريب باقى المعلمين.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية خلال العام الدراسي الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة أداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني خلال العام الدراسي الجديد، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن.

وشدد وزير التربية والتعليم على المتابعة المستمرة، من جميع أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

ونبه وزير التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، من أجل سلامة الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.



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