العام الدراسي الجديد| التشديد على تحصيل المصروفات الدراسية

شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الالتزام بتحصيل المصروفات الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي) للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتحصل المصروفات الدراسية وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في 3 سبتمبر 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة البحث عن الحالات الاجتماعية وحصرها، وتنفيذ الإعفاء من المصروفات الدراسية للفئات المحددة بالقرار.

قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد قيمة المصروفات الدراسية والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- ٣١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للحلقة الإعدادية.

- ٥٢٧.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

ووجه وزير التربية والتعليم أيضا بالاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوى، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

