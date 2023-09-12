ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 قتيلا و5530 مصابا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي وقعت يوم الجمعة الماضي إلى 2901 قتيلا، دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد القتلى بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم المعنية.

وأكدت الوزارة أن كافة السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والمصابين ، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.