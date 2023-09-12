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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 قتيلا و5530 مصابا

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي وقعت يوم الجمعة الماضي إلى 2901 قتيلا، دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

 

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زلزال المغرب.. حصيلة مرعبة لضحايا الكارثة

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زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 2862

 

وأوضحت الوزارة  في بيان لها اليوم أن عدد القتلى بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم المعنية.

وأكدت الوزارة أن كافة السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والمصابين ، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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