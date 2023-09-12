زلزال المغرب.. حصيلة مرعبة لضحايا الكارثة

زلزال المغرب.. على قدم وساق تواصل فرق الإنقاذ البحث عن الناجين من أسفل البنايات في المغرب عقب ضرب البلاد زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث تواصل عمليات الإنقاذ في منطقة مراكش عقب وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب المملكة المغربية.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب

وفي سياق ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز المغربي السبت الماضي، والأقاليم المجاورة له إلى 2862 متوفى، و2562 جريحًا، وقد كشفت وزارة الداخلية المغربية أن جهود فرق الإنقاذ متواصلة من خلال عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض في المناطق المتضررة.

الزلزال الذي ضرب المغرب

وتواصل السلطات جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، الذي ضرب المغرب، السبت، حيث يعد الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960.

دول قدمت مساعدات للمغرب

جدير بالذكر تلقت المملكة عروضًا للمساعدات من مختلف أنحاء العالم، ولكنها أعلنت قبول عروض المساعدة من 4 دول فقط وهي بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات.