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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كهنة كنيسة مارمينا بفلمنج يترأسون "رأس السنة القبطية"

كنيسة مارمينا العجائبي
كنيسة مارمينا العجائبي

ترأس الآباء الكهنة في كنيسة مارمينا العجائبي التابعة لمطرانية للأرثوذكس في منطقة فلمنج بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740"، و"عيد الشهداء". 

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كنيسة العذراء والملاك غبريال بسيدي بشر تحتفل بـ"عيد النيروز"

تخلل الاحتفال بعيد النيروز واحياء ذكرى  شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع  بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية  وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

تراث عريق يحمل من عبق التاريخ

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة حسب ما ذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها  بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.       

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