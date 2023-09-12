الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة مارجرجس تشهد احتفالات رأس السنة القبطية.. تفاصيل

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

شهدت كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة لمطرانية للأرثوذكس سوهاج، اليوم الثلاثاء، بعيد النيروز وهى رأس السنة القبطية "1740" وتعرف لدى الأقباط "عيد الشهداء".  

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ترأس خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وتخلل برنامج النهضة الروحية لأعياد النيروز اقامة دروس دينية حول شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع  بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية  وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة  حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها  بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.        

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