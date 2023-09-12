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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة العذراء تشهد احتفالات النيروز ورأس السنة القبطية.. تفاصيل

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

توافد الأقباط، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لمطرانية للأرثوذكس شبرا مصر، ذلك بمناسبة أعياد النيروز ورأس السنة القبطية "1740" وتشتهر بـ"عيد الشهداء" نسبةً لمن ضحوا من أجل  التراث المسيحي في مصر منذ عهد الإمبراطور "دقلديانوس". 

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احتفالات الأقباط بمطرانية الوادي الجديد  في "عيد النيروز".. شاهد

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احتفالات "عيد النيروز" في مطرانية بني سويف.. شاهد

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الكنيسة تحتفل بالذكرى السنوية لرموز الأرثوذكس "الملاك روفائيل"

إحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر 

شهدت الاحتفالات التي ترأسها خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وتخلل الاحتفال بعيد  النيروز إحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر ورفع  بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية  وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة حسب ما ذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية.

الجريدة الورقية