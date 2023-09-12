كنيسة العذراء والملاك غبريال بسيدي بشر تحتفل بـ"عيد النيروز"

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال التابعة لمطرانية للأرثوذكس بمنطقة "سيدي بشر" في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعيد النيروز و فعاليات رأس السنة القبطية "1740" وتأخذ هذه المناسبة شهرة بـ"عيد الشهداء" منذ عهد الإمبراطور الروماني " دقلديانوس" والذي شهد فترات الظلام واستشهد في عصره الأاف من أتباع السيد المسيح.

استهل خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، الاحتفال بعيد النيروز اقامة تذكار لعام جديد يعيد إلى الأذهان ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

ترجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة بمصر آنذاك.