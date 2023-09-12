عزوف عن شراء حلوى المولد النبوي بسوهاج

تعاني شوادر ومحلات بيع حلوى المولد النبوي بمدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج، ركودًا في حركة البيع وعزوف الأهالي عن شراء حلويات المولد بسبب ارتفاع الأسعار لدى التجار وأصحاب تلك المحلات كافة، واتجه السواد الأعظم من المواطنين لشراء الأصناف الشعبية الأقل سعرًا أو العزوف نهائيًّا عن الشراء نظرًا للحالة الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها المواطن.

لجأ بعض المواطنين لشراء الحاويات الشعبية التي تباع في الشوادر المقامة بالشوارع والميادين تلبية لرغبة أطفالهم وعدم حرمانهم، إذْ وصل سعر الكيلو منها إلى 100 جنيه بينما تراوحت أسعار حلوى المولد الفاخرة التي تباع في المحلات المخصصة لها ما بين 160 إلى 200 جنيه.

جدير بالذكر أن أشهر أماكن بيع حلوى المولد بالشوادر التي تقام بميدان العارف وشارع عبدالمنعم رياض بمدينة سوهاج وشارع السوق بمدينة المراغة وميدان زمزم بمدينة طهطا وشارع القيسارية بمدينة طما وشارع الموقف بمدينة ساقلتة وشارع المستشفى بمدينة دار السلام وميدان الشهداء بمركز المنشأة وشارعي الكوبري والسويقة بمركز العسيرات وشارع المحطة بمدينة جرجا وشارع المحطة بالبلينا.



من جانبه قال صلاح علي صاحب مصنع حلويات ومحل لبيع حلوى المولد النبوي: “إن سبب إرتفاع الأسعار هذا العام عن الأعوام السابقة يرجع لارتفاع أسعار المواد الخام وأجرة الأيدي العاملة وفواتير المياه والكهرباء وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز التي تستخدم في تصنيع الأصناف المختلفة من حلويات المولد النبوي الشريف”.



والمواطن السوهاجي اكتفى بشراء الأصناف الشعبية من الفولية والسمسمية والحمصية والمشبك وأقراص الحلوى الأخرى التي يدخل في صناعتها الحمص والسمسم والملبن الشعبي غير المحشو غير عابئين بالأنواع والأصناف الأخرى بسبب ارتفاع أسعارها واكتفى بالفرجة عليها فقط مما أدى إلى ركود سوق الحلوى هذا العام.



تنتظر بعض الأسر تصفيات البيع بشوادر حلوى المولد حتى تتمكن من شراء الحلوى بأسعار رخيصة تناسب الدخول لأن الكثير من أصحاب شوادر الحلوى يلجؤون للبيع بأسعار الجملة لجذب الزبون قبل نهاية المولد وتلف الحلويات المصنعة لعدم وجود تاريخ صلاحية معين لها.



قال بعض مواطني سوهاج، إنهم يضطرون لشراء الحلويات الشعبية بأسعارها المخفضة رغم جودة الأصناف الفاخرة التي لا يستطيعون دفع ثمنها بسبب تعلق أطفالهم وسؤالهم الدائم عن موعد شراء الحلويات لهم، نظرًا لمشاهدتها أمام الباعة وهي عادة توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ومن الصعب حرمان الأطفال منها.