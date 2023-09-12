كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي خاص بمجموعة مدارس بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإداري الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر – مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة).

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.