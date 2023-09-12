حملة مكبرة لرفع المخلفات من طرق نجع حمادي

شنت الوحدات المحلية التابعة لمركز نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى و رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، حملة مكبرة لرفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

واستهدفت اعمال النظافة مدخل القرية و الطريق السريع وطريق القاعدة والبقيلى وطريق الاربعين ، وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ الحاوية وما حولها، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أنور، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.