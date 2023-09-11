تحرير 38 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة في أسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط عدد من الحملات صباح اليوم علي مركزي منفلوط والبداري واسفرت الحملتين عن الاتي:

مركز منفلوط:

تم تحرير عدد 2 محضر بيع سجائر ازيد من السعر وكذلك امتناع عن البيع وتم مصادره 42 قاروصه باجمالي 420 علبه سجائر.

تحرير عدد 23 تقرير إثبات حالة للمخابز

كما تم تحرير عدد 23 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف خبز



مركز البداري :

تم تحرير عدد 13 محضرا وذلك لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحيه وبيع سجائر ازيد من السعر وتجميع دقيق بلدي مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء وبيع أسطوانة غاز ازيد من السعر الرسمي وعدم اعلان عن الأسعار وكذلك غلق مستودع بوتاجاز أثناء اوقات العمل الرسمية

جاء ذالك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز

وهذا وتحاول مديرية تموين اسيوط والادارة الخارجية فرض الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية والتموينية للحد من استغلال الموطن