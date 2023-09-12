صدام جديد بين كولر وفيتوريا بسبب "أجندة أكتوبر"

حذر الإعلامي محمد شبانة من صدام جديد متوقع بين الأهلي واتحاد الكرة خلال الشهر المقبل بسبب معسكر المنتخب خلال شهر أكتوبر القادم بفترة التوقف الدولي والتي من المنتظر أن تشهد إقامة مباراتين وديتين للفراعنة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أزمة لاعبي الأهلي الدوليين سوف تتكرر مالم يتم التنسيق لها مبكرا خاصة أن ودية المنتخب الثانية مقرر لها يوم ١٧ أكتوبر في حين يفتتح الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الإفريقي أمام سيمبا في دار السلام بتنزانيا يوم ٢٠ اكتوبر.

مقترح بتقديم المباراة الثانية ليوم ١٦ أو ١٥ أكتوبر

وأضاف شبانة أن هناك مقترح داخل أروقة الاتحاد يتم دراسته حاليا مع فيتوريا بأن يتم تقديم المباراة الثانية ليوم ١٦ أو ١٥ أكتوبر حتى يتسنى للاعبي الأهلي السفر مع الفريق.

وأتم شبانة أن نفس الموقف سوف يتكرر مع لاعبي الأهلي المحترفين .. متسائلا سيخوض علي معلول مباراة ودية مع تونس أمام اليابان باليابان يوم ١٧ أكتوبر ثم عليه السفر فى اليوم التالى من اليابان إلى تنزانيا للحاق بمباراة سيمبا وهو ما يمثل اجهادا كبيرا وان ما هذا التضارب بالمواعيد المتسبب فيه هو الاتحاد الافريقى نفسه.