ضياء السيد: موديست مهاجم خطير وسيفيد الأهلي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري أمام المصري وبيراميدز ستكون صعبة، مشيرا إلى أن كل الفرق من المفترض أن تكون استعدت بشكل قوي، وقامت بضم عناصر جيدة، لكن المواجهات الكبرى عندما تأتي في الجولات الاولى تكون صعبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك أندية كبيرة لديها امكانيات في الموسم الماضي كانت تعاني وأكثر من نصف الفرق كان يصارع الهبوط، الأزمة أن معظم الفرق تقترب في المستوى، والفارق يكون كبير بين أندية المربع الذهبي وباقي الأندية، وفريق المصري قام بإعداد جيد وضم صفقات مميزة أيضا، بجوار الأهلي والزمالك وبيراميدز، وكذلك أندية سيراميكا كليوباترا وزد، لكن بالتأكيد هناك تفاوت في المستوى سيظهر بشكل كبير بين فرق الدوري".

وواصل: "رتم المباريات الودية يختلف بكل تأكيد عن المواجهات الرسمية، لكن ليس مؤشر لأي شئ، لكن الجهاز الفني يقوم باكتشاف بعض القصور من أجل تلافيها في المباريات الرسمية، ومعالجة أي خلل فني خلال فترات الاعداد"، ومباراة الأهلي والمصري في بداية الدوري ستكون صعبة.

وأكمل: "هناك لاعبين يتم الدفع بها في الأهلي بناءً على دراسة الخصم من جانب محلل الأداء ومارسيل كولر، كذلك رؤية المدير الفني للأهلي ستكون مختلفة في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري سواء بالدفع بـ أفشة أو إمام عاشور وأرى أن لقاء الأهلي ضد اتحاد العاصمة صعب ويحتاج لصبر وذكاء في التعامل معه من جانب الأهلي".

وأضاف: "الجاهزية الفنية بالنسبة للفرنسي موديست سوف تحسم مشاركته في المباراة بكل تأكيد، لو جاهز بدنيًا فلا مانع من مشاركته أساسيًا، خصوصًا أن شاهدت له فيديوهات تؤكد بأنه لاعب قوي وسيفرق كثيرا لو كان جاهزًا بنسبة 100%، وكنت أتابع الدوري الألماني في الموسم الماضي ويمتلك قوة وسرعة ورشاقة بالإضافة لعامل الطول، وهو مهاجم خطير واتمنى ان يستفيد النادي منه".

وأكد: "لا يوجد وقت لموضوع التجانس والتأقلم وغيره، من الأفضل الدفع بـ الصفقات الجديدة مثل موديست بشكل فوري، خصوصا أنه لاعب يمتلك خبرات، وبالتأكيد سيكون مفيد للظهيرين في إرسال العرضيات، والأهلي أيضا لديه ميزة في الاختراق من العمق، ولكن الأهلي كان يُعاني من أزمة في استغلال الكرات العرضية".

وأشار ضياء السيد، إلى أن مباريات كأس الرابطة من المفترض اقامتها خلال فترات التوقف الدولي، والدفع بلاعبين شباب من جانب الأندية، مشيرا إلى أنه كان يجب وضع المواعيد الخاصة بمباريات الدوري، خصوصا بعدما أقيمت حفل كبير للقرعة، كما أن الكاف أعلن عن مواعيد بطولاته بشكل رسمي.

وأوضح: "أتمنى أن يتم انتظام مسابقات الكرة المصرية في الموسم الجديد، وأتمنى أيضًا أن يكون هناك تصور مختلف لملف الجماهير فما معني أن يكون لكل نادٍ 5 الاف، بينما الأهلي في مواجهة سيراميكا وفاركو سيتواجد فقط الخمسة الاف، ويجب زيادة الأعداد الجماهيرية، لأن الجمهور مهم للغاية، لأن شكل الدوري المصري يحتاج لوجودهم في الموسم المقبل، مع وضع ضوابط معينة وعقوبات حال تجاوز اي جماهير".

وأتم: "أسوأ أجندة دولية لمنتخب مصر في شهر سبتمبر، ومكروهة من مدربي المنتخبات والفرق، ويجب أن يكون هناك مباريات ودية للمنتخبات في الفترات المقبلة، وخطوات فيتوريا طبيعية، واتمنى ان يتم التعامل جيدا مع مواجهة تونس الودية، وهذه المواجهات هامة لتجهيز اللاعبين فنيا وسوف يستفيد منها الجهاز الفني".