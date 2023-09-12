كولر يطلب ضم "أجنبي" لقيادة الجهاز الطبي بـ الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من إدارة الكرة برناسة محمود الخطيب الاستعانة بطبيب سويسري سبق له العمل معه لضمه للجهاز الطبي بعد رحيل الثاني أحمد أبوعبلة وتامر أبوالعنين خلال الفترة الأخير.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر أكد أن الطبيب السويسري سوف يحصل على 10 آلاف دولار كراتب شهري بخلاف السكن والإقامة.

أتم شبانه تصريحاته أن إدارة الأهلي قد وعدت كولر بإتمام الأمر في حال وجود شكاوى من أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين الذي تم تصعيده مؤخرًا .. أما في حال نجاحه فسيستكمل مشواره مع الفريق الأول.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي للسفر للسعودية استعدادًا لبطولة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد الجزائري يوم الجمعة القادمة في اللقاء الذي يٌلعب في مدينة الطائف بالسعودية.

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