خطوات دفع فاتورة الغاز بالموبايل

فاتورة الغاز.. يبحث الكثير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة الغاز بالموبايل من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المحمولة، وخطوات تسجيل قراءة الغاز، حيث تعد متاحة لجميع أصحاب الشقق والوحدات السكنية التي تملك عدادات غاز.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

من الممكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال طرق الدفع التالية:

موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون وبلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.

موقع جوميا باي.

- الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة

- المحافظ الإلكترونية

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

- المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني

- ماكينات الدفع الإلكتروني POS

ومن الممكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.

- مكاتب البريد المصري

يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد

- موقع ماي فوري.

- موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ومن الممكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وإدخال رقم الحساب، ثم الدفع بالفيزا وسيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجة البحث على الهاتف.

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول المتواجدة في مصر.