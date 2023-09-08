روسيا تكشف عن محاولة لتفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود

كشف وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن محاولة تفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود، مؤكدًا أن أوكرانيا استخدمت الممرات الإنسانية لنقل الحبوب في البحر الأسود لمهاجمة السفن المدنية والعسكرية الروسية التي تحرس البنى التحتية للطاقة

وقال وزير الخارجية الروسي - خلال اجتماعه مع ممثلي الرابطة البنغلاديشية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن لدى روسيا معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" في البحر الأسود".

وأضاف لافروف أن أوكرانيا استخدمت الممرات الإنسانية لنقل الحبوب في البحر الأسود لمهاجمة السفن المدنية والعسكرية الروسية التي تحرس البنى التحتية للطاقة.. قائلا: "عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مرة أخرى، فإننا لا نمنعهم ، ببساطة لن نسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط سفننا العسكرية، ولكن أيضا السفن المدنية".

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان قبل قمة مجموعة العشرين، إن المشاركين في قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر سيوافقون على قبول الاتحاد الأفريقي عضوا في المنتدى الحكومي الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على مبادرة منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة لمجموعة العشرين.

كانت روسيا من أوائل الدول التي دعمت طلب العضوية المقدم من شركائنا الأفارقة، ومن المقرر أن يتم قبول هذا الاتحاد الإقليمي كعضو في مجموعة العشرين في قمة نيودلهي مع إدراج بند مماثل في مسودة إعلان الزعماء".

وأعربت الخارجية الروسية عن ثقتها في أن روسيا والاتحاد الأفريقي سيوحدان قواهما "لتقديم مساهمة كبيرة في الجهود الرامية إلى إرساء الديمقراطية في المؤسسات المالية والتجارية الدولية وإعطاء زخم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" مع إزالة جميع أنواع الفوارق والفجوات في المجالات الصناعية والبحثية.

ولتحقيق هذه الغاية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه يمكن لروسيا والاتحاد الأفريقي الاعتماد على النتائج التي تم تحقيقها في القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي عقدت في سان بطرسبرج في أواخر يوليو، كأساس متين للتعاون الشامل.

ميدانيا.. اعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسي مسيرتين جويتين أوكرانيتين بدون طيار وأسقطتهما على مقربة من مراكز الاقتراع في سكادوفسك بمقاطعة خيرسون.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات بمقاطعة خيرسون مارينا زاخاروفا إن الدفاع الجوي الروسي تمكن من تدمير المسيرتين، والتي كانت ستسفر دمار ووقوع ضحايا إذا أصابت أهدافها.

ويعد اليوم هو الأول للتصويت في انتخابات البرلمان الإقليمي وانتخاب نواب المجالس المحلية بمقاطعة خيرسون، ضمن 80 منطقة روسية تشهد الانتخابات بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر العام الماضي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 630 جنديا أوكرانيا وتصدت للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية الستة، إضافة إلى تحسين مواقعها على محور كوبيانسك وذلك خلال اليوم الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية أن الوحدات قامت بتحسين مواقعها على خط المواجهة على محور كوبيانسك، كما صدت القوات 3 هجمات في منطقة قرية نوفوغوروفكا بمقاطعة خاركوف، فيما صدت 12 هجوما للعدو وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 215 جنديا على محور دونيتسك.

وأضافت أن محور زابوروجيا شهد صد 5 هجمات في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل ما يصل إلى 40 من أفراد الجيش الأوكراني وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وعلى محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجومين في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بلوجانسك وتم القضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودع ميداني للذخيرة محور جنوب دونيتسك وبلغت خسائر العدو نحو 190 فردا بين قتيل وجريح، كما تم القضاء على أكثر من 25 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، إضافة إلى تدمير رادار للكشف عن الأهداف وتتبعها على ارتفاعات منخفضة من طراز "إس تي 68-أو" وضرب مراكز للقيادة والمراقبة لوحدات أوكرانية في دونيتسك، واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" وإسقاط 31 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "روماشين" الروسية بدء الإنتاج التسلسلي لمكونات ستستخدم في طائرات SJ-100 المدنية، بهدف الاستغناء عن المكونات المستوردة من الخارج.

وذكرت الشركة أن المكونات التي بدأت بإنتاجها الشركة تشمل زجاج قمرة القيادة في الطائرات، ومعدات لحماية أنظمة الإضاءة الخارجية في الطائرة، مؤكدا أن المكونات مصنوعة من مواد روسية بالكامل، ومصممة لتناسب عمل الطائرات في جميع الأحوال الجوية.

وأوضحت أن المكونات اجتازت جميع الاختبارات الأرضية التي أجريت عليها، بما فيها اختبارات مقاومة زجاج الطائرة لحالات الاصطدام بالطيور.

وأكدت أنه تم تركيب المعدات الجديدة التي بدأت بإنتاجها على نموذج اختباري من طائرات SJ-100، وأن النموذج يخضع حاليا لاختبارات الطيران".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: