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الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أجهزة الأمن تداهم مصنعًا لإنتاج خراطيم الغاز بالقاهرة

خراطيم غاز البوتاجاز
خراطيم غاز البوتاجاز

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسؤول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء، كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع دون ترخيص، وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم  مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلي، مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأشارت إلى أنهم عثروا بداخل المصنع على 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع، و2.500 طن كسر بلاستيك وخرز، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

 

وأكدت أنه بمواجهة صاحب المصنع، اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط بائعي سجائر بدائرة قسم شرطة الحدائق

من ناحية أخرى، تم ضبط بائعي سجائر بدائرة قسم شرطة الحدائق، لقيامهما بتخزين كميات من السجائر، تمهيدا لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وبحوزتهما عدد 6030 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها في الأسواق بسعر أزيد من الرسمي، لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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