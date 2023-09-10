أسعار الغاز في أوروبا تقفز 10%

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بشكل حاد، في الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي خلال تعاملات، يوم الجمعة، مع قيام العمال في منشآت الغاز الطبيعي الأسترالية التابعة لشركة "شيفرون" بالإضراب، ما أثار مخاوف من أن يؤدي وقف الإنتاج لفترة طويلة إلى الضغط على الإمدادات العالمية.

أسعار الغاز

يأتي الإضراب في مشروعي جورجون وويتستون في غرب أستراليا في أعقاب المحادثات اليومية الأسبوع الماضي لمحاولة التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك فشلت المفاوضات في نهاية المطاف في حل النزاع الطويل الأمد حول الأجور والأمن الوظيفي.

في الوقت الحالي، ليس من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين شركة الطاقة الأميركية "شيفرون" والنقابات التي تمثل العاملين في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع أسعار الغاز الهولندية، وهو معيار أوروبي لتداول الغاز الطبيعي، بنسبة بلغت نحو 10% ليصل إلى مستوى سعر 36 يورو (38.50 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة.

وقال متحدث باسم شركة "شيفرون" أستراليا: "للأسف، بعد العديد من الاجتماعات والجلسات أمام لجنة العمل، مازلنا بعيدين بشأن الشروط الأساسية، وتشير لجنة العمل العادل إلى المحكمة الأسترالية المستقلة المعنية بالعلاقات في مكان العمل، والتي كانت تتوسط في المحادثات.

وأضافت شركة "شيفرون" أستراليا أن النقابات سعت للحصول على شروط تعتقد أنها "تتجاوز" الشروط المكافئة مع الآخرين في الصناعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أدت المخاوف من الإضرابات في أستراليا، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مؤخرًا، ويتوقع المحللون استمرار تقلبات السوق على المدى القريب.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى نحو 43 يورو الشهر الماضي لكنها قلصت مكاسبها مع سعي الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق. لا تزال العقود الآجلة أقل بكثير من الارتفاع الاستثنائي الذي حدث في الصيف الماضي إلى أكثر من 300 يورو.

أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 89.62 دولار للبرميل

أسعار النفط

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات جلسة يوم الجمعة 8 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة عند مستوى سعر 89.62 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.43 دولار للبرميل.