مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. بعد توسع وزارة التربية والتعليم، في فتح مدارس تخصصية “تكنولوجية تطبيقية” بالتعليم الفني، والتي تهتم بتعليم الطالب وتأهيله لسوق العمل، كما أنها توفر فرص عمل لكثير من الطلاب بعد التخرج.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدائل قوية للثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر.

مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك مميزات كثيرة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي لتوفير فرص تعليمية متميزة تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشارت التعليم إلى توفير العديد من المميزات للطلاب وهي كالتالي:

تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

حوافز مادية أثناء فترة التدريب العملي والدراسة.

الحصول على شهادات معتمدة من الوزارة والشريك الصناعى.

فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

مناهج الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تتكون مناهج الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي، وتشتمل على مسارات متعددة بعد التخرج، أولها الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.