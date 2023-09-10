موقع نتائج الشامل 2023 .. رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء pdf عبر موقع جامعة البلقاء التطبيقية بالاردن

موقع نتائج الشامل 2023 .. رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء pdf عبر موقع جامعة البلقاء التطبيقية بالاردن،للبحث عن نتائج الشامل 2023، يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن النتائج. تم الإعلان عن نتائج الشامل الأردني للدورة الصيفية بالتعاون بين جامعة البلقاء ووزارة التعليم العالي الأردنية. وقد أعلن الدكتور أحمد العجلوني، رئيس الجامعة، أن من المقرر الإعلان عن النتائج في الثلاثاء الماضي، الموافق 5 سبتمبر 2023، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت الأردن. ستكون النتائج متاحة عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع الإنترنت المختلفة. وهذا سيسمح للطلاب بالوصول إلى نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى المؤسسات الحكومية.

موقع نتائج الشامل 2023 .. رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء pdf عبر موقع جامعة البلقاء التطبيقية بالاردن

الاستعلام عن نتائج الشامل 2023

نظرًا لتكرار عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين عن رابط استعلام عن نتائج الشامل 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية أنه سيتم استخراج النتائج من خلال الرابط الرسمي الخاص بالجامعة على مختلف المواقع الإلكترونية. يهدف ذلك إلى توفير وسيلة إلكترونية للوصول إلى النتائج دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. يمكن القيام بخطوات الاستعلام عن النتائج على النحو التالي:

اولا يجب الدخول مباشرة الي الموقع الرسمي الخاص بجامعة بلقاء اصغط هنا للحصول على النتيجة

ثانيا في المكان المحدد قم بكتابة الاسم الخصا بك

وقم بتحديد رقم المقعد

ثالثا قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك ورمز المحافظة

ثم اخيرا انقر علي ايقونة عرض النتيجة.

الدورة الصيفية الحالية من نتائج الشامل

يجدر بالإشارة إلى أن الدورة الصيفية الحالية لعام 2023 انطلقت بنجاح، حيث تم تنفيذ الورقة الأولى في يوم 16 أغسطس، الورقة الثانية في يوم 19 أغسطس، والورقة الثالثة تم تقديمها في يومي 22 و23 أغسطس 2023. وقد بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة حوالي 50.7%، وذلك بعد أن نجح حوالي 3359 طالبًا وطالبة من بين إجمالي عدد المتقدمين البالغ 6724 طالبًا وطالبة.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لهذه الامتحانات بلغ 6724 طالبًا وطالبة، يمثلون 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تابعة للجامعة، وتنقسم هؤلاء الطلاب على خمسة وتسعين برنامجًا دراسيًا. كما يجدر بالذكر أن الامتحانات النظرية تم إجراؤها بشكل محوسب بالكامل.

جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الشامل 2023

وفيما يتعلق بإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لهذه الدورة، فقد أشار الأستاذ الدكتور ناجي السعايدة، عميد الكلية، إلى توقعات رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، بأنه سيتم الإعلان عن هذه نتائج الشامل 2023.

بلغت نسبة النجاح في الشامل الدورة الصيفية 2023، 50.7%.

تهانينا للناجحين في الشامل الدورة الصيفية 2023

نهنئ جميع الطلبة الناجحين في الشامل الدورة الصيفية 2023، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية والوظيفية.