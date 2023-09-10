قبل أي حد .. نتيجتك هنا الآن رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 الاردن.. جامعة البلقاء التطبيقية

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 الاردن.. جامعة البلقاء التطبيقية

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 الاردن.. جامعة البلقاء التطبيقية،انتشرت أخبار حول ظهور نتائج الدورة الصيفية لامتحان الشامل، وهذا الخبر أثار اهتمام العديد من طلاب جامعة البلقاء. في الأيام السابقة، تم تداول أنباء عن إعلان وزارة التعليم عن ظهور نتائج الدورة الصيفية والإعلان عنها في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر. ومع ذلك، نفى الدكتور أحمد العجلوني هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدًا أن النتائج لم تصدر بعد ومازالت تحت عمليات المراجعة والتدقيق. كما نصح الدكتور أحمد بأن يتم الحصول على المعلومات من الصفحات الرسمية للجامعة للحصول على معلومات دقيقة حول النتائج.

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 الاردن.. جامعة البلقاء التطبيقية

ظهرت نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 shamel23.bau.edu.jo

اولا قم بالتوجه مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص ب جامعة البلقاء للدخول اضغط هنا مباشرة

قم بكتابة إسمك في الخانة المخصصة له ومن ثم تحديد رقم المقعد.

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك ومن ثم رمز المحافظة داخل الأردن.

وأخيرا انقر على أيقونة عرض النتيجة.

في حال نزول النتيجة واعتمادها من قبل الجامعة فسوف تظهر أمامك بعد مرور عدة دقائق.

أما في حال عدم اعتمادها فسوف يتم اخبارك بفشل التحميل.

أبرز شروط القبول في الدورة الصيفية

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية الأردنية.

يشترط كون الطالب تم تسجيله في جامعة البلقاء الأردنية.

يجب أن يكون المعدل التراكمي الخاص بالطالب لا يقل عن 2.0.

ضرورة رفع وتقديم كافة المستندات الشخصية المطلوبة للقبول في الدورة الصيفية وهي عبارة عن صورة طبق الأصل من الهوية الشخصية وكشف الدرجات.

يشترط أن يكون الطالب من الناجحين وتمكن من اجتياز كافة امتحانات الفصل الدراسي .

تم الإعلان عن نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2023، وهذا الإعلان كان موضوع انتظار وبحث من قبل العديد من طلاب جامعة البلقاء. تم تداول أنباء سابقًا حول إمكانية ظهور نتائج الدورة الصيفية والإعلان عنها في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023. ومع ذلك، نفى الدكتور أحمد العجلوني هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن النتائج لم تصدر بعد ومازالت تحت عمليات المراجعة والتدقيق.

بالأخبار الأخيرة، تم الإعلان عن نتائج امتحان الشامل الدورة الصيفية 2023 يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الشامل من خلال موقع جامعة البلقاء التطبيقية، حيث يمكنهم إدخال رقم الجلوس الخاص بهم لعرض النتائج.

نسبة النجاح في الشامل الدورة الصيفية 2023 بلغت 50.7%. نهنئ جميع الطلاب الناجحين ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية والوظيفية. للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح، ننصحهم بالاستفادة من نتائجهم لتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها من خلال الدراسة والتدريب.