قافلة طبية بمركز شباب خوالد ابوشوشة بقنا

نظم المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حملة التبرع بالدم بمركز شباب خوالد ابوشوشة بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وبدأت الحملة بمركز شباب خوالد ابوشوشة التابع لإدارة شباب ابوتشت، وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم. وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ان هذه الحملات تمثل أهمية كبري وتوعية للمواطنين.

وأشار محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب والرياضة، إلى أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية بتسهم في خدمة المجتمع.

وأضاف أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت، علي دور مراكز الشباب في تقديم واستقبال المواطنين ووعهم بأهمية هذه الخدمة مجانا.

وأوضح طاقم الحملة ان التبرع مهم للانسان علي انه يقلل نسبة الحديد في الدم من خلال التبرع لو مرة كل عام وانه يعتبر حياة لشخص آخر.

وذكرت ساريه موسي مسؤل الإدارة العامة لخدمات الشباب بالمديرية علي فهم ووعي وادارك هذه الحملات التي تسهم في توصيل الدم الي منتفعينه.

واشاد احمد عيسي وكيل الإدارة علي استقبال الحملة وعلي زيادة وتوافد المتبرعين.

وأوضح رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي تجهيز المركز بكافة الحجرات اللازمة وتوفير كافة الامكانيات.

وفي نهاية الحملة وجه أعضاء الحملة الشكر لمديرية الشباب والرياضة بقنا، إلي إدارة شباب ابوتشت وإلي رئيس مجلس الإدارة خالد مبارك ومدير عبداللاه صبره في مركز شباب خوالد ابوشوشة علي الاستقبال والإعداد والتنظيم والتجهيز.

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت، واحمد عيسى وكيل الإدارة، ورجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة، وعبداللاه صبره مدير مركز شباب خوالد أبوشوشة.