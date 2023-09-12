جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس شخص ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنيا) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد ارتفع عدد مصابى الحريق الهائل الذى اندلع فى الساعات الأولى بمصنع سفنج بعزبة حلمى نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى 51 مصابا باختناق، تم إسعاف 44 حالة بمكان الحريق، ونقل 7 حالات إلى مستشفى القنايات لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع سفنج بعزبة حلمى نطاق مركز الزقازيق.

توجهت سيارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ تحسبا لوجود اصابات،حيث تم الدفع بـ19 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق الذى امتد ل 5 ساعات متواصلة ويتم حاليا إجراء عمليات التبريد،وتبين أن المصنع مقام على مساحة 800 متر والنيران التهمت كافة محتويات المنتج بالمصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إحالته للنيابة العامة.