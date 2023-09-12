أزهر الشرقية: ورش عمل لتحليل محتوى المناهج الدراسية استعدادًا للعام الدراسي

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن الإدارات التعليمية بدأت تنفيذ ورش العمل لتحليل محتوى المناهج الدراسية بمختلف المرحل، والتي يتم إقامتها تحت إشراف موجهي الإدارات ومعلمي المواد الدراسية لكافة العلوم الشرعية والعربية وكذلك الثقافية، وذلك في إطار استكمال استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية الأزهرية أن الهدف من تحليل محتوى المناهج هو إعداد الخطط التعليمية المناسبة، بجانب اختيار استراتيجيات التعلم ؤأساليب التدريس لكل مادة، فضلاً عن اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لكل صف دراسي.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة الالتزام بالتحضير التربوي منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد مع أهمية الاسترشاد بالنماذج الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.