انطلاق أول هاكاثون في مجال البلوك تشين للطلاب والخريجين

يُنظم أول هاكاثون في مجال البلوك تشين للطلاب والخريجين بالتعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وشركات Pend وجيزة سيستمز، واتحاد الصناعات المصرية، ومؤسسة جيزة سيستمز.

ويُنظم الهاكاثون عبر الإنترنت، بدءً من يوم 27 سبتمبر ولمدة خمسة أيام. ويستهدف الطلاب والخريجين المهتمين بمجال البلوك تشين أو ويب 3 أو بمجال التكنولوجيا بصفة عامة، في القاهرة والإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية وبني سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والمنصورة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتحدي في إتاحة التقنيات البازغة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوفير أدوات وآليات لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للشباب باستخدام التكنولوجيا.

وخلال الهاكاثون، يقوم المشاركون بتطوير حلول عملية لمواجهة عددٍ من التحديات، أولها "الإتاحة" وكيفية تسهيل نفاذ الشباب المصري واستيعابه للتكنولوجيات البازغة. والتحدي الثاني هو "التمكين" ويركز على توفير أدوات أو منصات تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للشباب. وأما التحدي الثالث فهو "التعليم" ويتمحور حول استخدام البلوك تشين لبناء القدرات الرقمية للشباب وسد الفجوة التكنولوجية.

ويشترط أن تكون الحلول النهائية عملية وقابلة للتنفيذ والتطوير، مع الأخذ في الاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، خاصةً التحديات التي تواجه الشباب ورواد الأعمال.

وبنهاية الهاكاثون، يحصل المشاركون الذين قدموا أفضل أفكار على مساعدة لتنفيذ أفكارهم، كما يحصل أفضل مشاركين على فرصة تدريبية في شركة جيزة سيستمز وفرصة للانضمام للبرامج المختلفة التي تقدمها مراكز إبداع مصر الرقمية، وشهادة من الجهات الداعمة للهاكاثون.

آخر موعد للتقديم للاشتراك في الهاكاثون يوم 17 سبتمبر.