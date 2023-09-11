هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من طقس الساعات المقبلة (فيديو)

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية بطب القصر العيني، من النزول خارج المنزل خاصة من يعاني من مشاكل الحساسية والجلدية والصدرية والجيوب الانفية، وكبار السن والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على فضائية cbc تقديم الإعلامي عمرو خليل، على الالتزام بأرتداء الكمامة اذا استلزم الأمر النزول خارج المنزل.

مريض الحساسية والجلدية عندما يستشق الأتربة تظهر عليه الأمراض الجلدية

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أن مريض الحساسية والجلدية عندما يستشق الأتربة تظهر عليه الأمراض الجلدية، ناصحا مرضي الحساسية والاكزيما والارتكاريا بعدم النزول في هذه العاصفة العصيبة لمدة يومان.

وشدد هاني الناظر على ضرورة تناول قرص واحد مضاد للهيستامين لمدة ٤ أيام طويل المفعول، لاخذ الخذر لأصحاب مرضي كل أنواع الحساسية.