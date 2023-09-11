عضو مجلس الأهلي يدعم هاني العتال في إنتخابات الزمالك

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة دعم لهاني العتال المرشح على منصب النائب في إنتخابات نادي الزمالك المُقبلة.

وقال محمد الجارحي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” : “ أتمنى لنادي الزمالك الخروج من النفق المُظلم بانتخابات تفرز مجلس إدارة يعي معنى الرياضة والتنافس الشريف لتكون بداية جديدة.. ونهاية حقيقية لفترة لم يكن لها أي علاقة بالرياضة على الإطلاق ”.

وأضاف عضو مجلس الأهلي: “ الأخ و الصديق الغالي هاني العتال اسم محترم محب لناديه ويستحق التواجد في مجلس إدارة الزمالك ”.

فاروق جعفر يعلن إنضمام العتال ولطيف لقائمته

وكان فاروق جعفر المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات المقبلة قد كشف عن ملامح قائمته الإنتخابية بعد ترشحه رسمياً اليوم.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر فضائية “ الحدث اليوم ”: “ حتى الآن لم نتوصل للشكل العام للقائمة، لكن يكون لدينا مجموعة تضم 9 أو 10 أشخاص مرشحين لمنصب العضوية بجانب 5 أسماء أخرى للعضوية تحت السن ”.

وأضاف جعفر: “ سيكون معي في القائمة كلا من هاني العتال لمنصب نائب الرئيس وخالد لطيف لأمانة الصندوق ”.