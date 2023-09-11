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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاروق جعفر: يكشف حقيقة انضمام هاني العتال في قائمته الانتخابية لرئاسة الزمالك

هاني العتال
هاني العتال

 تحدث فاروق جعفر، نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك، في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، عن حقيقة وجود هاني العتال فى قائمته الانتخابية القلعة البيضاء التي تبدأ من 2023 _ 2027 لشغل منصب النائب.

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  أكد فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم أتحدث مع هاني العتال حتى الآن ووالده صديقي وأتحدث معه دائمًا، وتوقيت أنه ينفي وجوده فى قائمتي وأنه يخوض الانتخابات مستقل أمر يرجع له ولكن الأمور ستتغير الفترة المقبلة.

  أتم حديثة :" بعد إعلان حسين لبيب عن قائمته أعتقد أن كل المرشحين الآخرين هم جبهة أخرى وفى القائمة الأخرى، وأنا لم أعلن عن قائمتي الآن بل قبل الانتخابات بأيام.

 في سياق مٌتصل، يواجه فريق الزمالك اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

 وبدأ الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى : عبدالرحمن نفاد

 خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبدالغني -عمر جابر 

 خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبدالحق - أحمد عبدالرحيم " ايشو"

 خط الهجوم :إبراهيما نداي - مصطفى  شلبي - سيف الدين الجزيري

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