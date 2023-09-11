زلزال المغرب.. لغز الوميض الأزرق ينكشف وينهي جو المؤامرة (فيديو)

أظهر مقطع من كاميرا مراقبة في المغرب ومضات ضوء زرقاء في السماء لحظة وقوع الزلزال، ما أعاد للأذهان الصورة ذاتها عند وقوع زلزال سوريا وتركيا قبل أشهر.

وتسائل الكثير من سكان العالم عن سبب ظهور اللون الأزرق في السماء قبيل وقوع الزلزال بفترة قصيرة، وسبب حدوث البرق الزلزالي النادر الذي يرافق أنواعًا من الهزات الأرضية.

قناة “سكاي نيوز” سلطت الضوء على الظاهرة، منوهة إلى أن هناك زلزال تنتج عن تباعد الصفائح وأخرى عن التصادم، وأخرى عن انزلاق واحتكاك جانبي، وهو ما حدث في كلا من زلزالي تركيا والمغرب.

مركز أبحاث “أميس” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، نشر أبحاثًا عن الظاهرة، مفاده أن أضواء الزلازل ناتجة عن الشحنات الكهربائية التي يتم تنشيطها في أنواع معينة من الصخور أثناء النشاط الزلزالي.

ولفت إلى أن أضواء الزلازل لا تظهر في كل الأوقات بل ترى فقط بالقرب من وقت وقوع الزلزال ومركزه، وهي المنطقة التي يوجد بها أكبر ضغط تكتوني وكأن شخص شغل بطارية بالقرب من قشرة الأرض.

وعن احتمالية أن يكون البرق الزلزالي إشارة للهرب من كارثة، أفاد البحث بأنه لا يمهل أكثر من ثلاثة ثوان قبل اهتزاز الأرض.

وعن سبب وقوع الزلزال ليلًا، فإن العلماء أكدوا أن قوة الجاذبية للشمس تقع في ضغط كبير خلال الليل في حين يكون الضغط مريح خلال سطوع الشمس في شطر الأرض النهاري.

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