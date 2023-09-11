زلزال المغرب.. فندق كريستيانو رونالدو يرفض استقبال اللاجئين

كشف مدير فندق Pestana CR7 التابع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمغرب، حقيقة استقبال اللاجئين المتضررين من أحداث الزلزال الذي ضرب المغرب في الساعات الماضية.

ونفى مدير فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمغرب، خلال تصريحات لصحيفة "ليبيراسيون الفرنسية" الإسبانية، كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن استقبال متضرري زلزال المغرب.

وقال مدير الفندق: "تلقينا عديد من الطلبات لاستضافة المتضررين لأن المبنى لم يتأثر بالزلزال، وجاء إلينا عدد كبير من الأشخاص ولكن الفندق لا يستضيف اللاجئين".

وأضاف: "قد يكون أحد الأشخاص قد شاهد مجموعة من الناس بلا مأوى خارج الفندق أو أحدهم يجلس بدالخه، ولكن هذا هو ردنا".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الفندق الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، الذي يقع بالمغرب، أصبح ملجأ للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت الماضي.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفندق الذي يملكه رونالدو بات ملجأ للناجين من زلزال المغرب، حيث توجهوا إلى عدد من المباني الآمنة بحثاً عن مأوى في أعقاب كارثة الزلزال، بما في ذلك فندق رونالدو الذي فتح أبوابه للمتضررين، ووضع صفاته الفاخرة جانباً بهدف مساعدتهم.

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