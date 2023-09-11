مميزات زيت الأرجان.. يقوي الشعر والأظافر

تحظى الزيوت النباتية الطبيعية بتقدير كبير بشكل خاص في مستحضرات التجميل، إذا تحدثنا عن العناية بالوجه، فإن زيت الأرجان يعتبر المعيار في هذا المجال، زيت الأرجان غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض المتعددة غير المشبعة المهمة لصحة وجمال البشرة وتعتبر هذه المادة علاجًا عالميًا للحفاظ على بشرة الوجه شابة وصحية.

مميزات زيت الأرجان

المواد الأولية للحصول على الزيت هي بذور شجرة الأرجان التي تنمو فقط في المغرب في شمال أفريقيا، ويمنع منعا باتا تصدير ثمار هذا النبات في شكل غير معالج للحصول على 1 كجم من المنتج النهائي، تحتاج إلى معالجة الفواكه التي تم جمعها من ستة أشجار أصبح من الواضح الآن لماذا لا يمكن أن يكون زيت الأرجان التجميلي رخيصًا، على الرغم من أنه يتم حصاد محصولين من الأشجار سنويًا.

ومستخلص ثمار الأرجان عبارة عن سائل زيتي ذو رائحة جوزية لطيفة ولون بني عنبري ويتميز زيت الطعام الصالح للأكل بلون أكثر احمرارًا ورائحة لوز مميزة وفي منتج مستحضرات التجميل، مباشرة بعد فتح العبوة، يمكنك أن تشعر برائحة جوزية خفية، ولكن بعد بضع ثوان فقط تتبدد.

تجميلي يتم استخدامه في هذا الشكل:

أقنعة الوجه

كمادات للجسم والوجه

مادة مضافة نشطة لإثراء الكريمات أو مستحضرات التجميل الأخرى

وسائل لتسهيل الانزلاق أثناء التدليك

منتجات لترطيب وتقوية الشعر والأظافر