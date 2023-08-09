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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد زيت الأرجان للشعر| علاج سحري لجميع مشاكلك

فوائد زيت الأرجان
فوائد زيت الأرجان للشعر

زيت الأرجان من الزيوت السحرية التي يجب عليك أن لا تتخلي عنه في منزلك؛ لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية للشعر، أبرزها فيتامين E، الذي يساعد على زيادة ترطيب الشعر ولمعانه، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للشعر.

 

فوائد زيت الأرجان للشعر

 

يعالج الجفاف الناتج عن الشمس

بالرغم من الفوائد العديدة التي تمدنا بها أشعة الشمس إلى أنها تضر بكل من البشرة والشعر، ومن فوائد زيت الأرجان للشعر أنه يقوم بحمايته من الجفاف الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية. 

 

يعالج تساقط الشعر

يستخدم زيت الأرجان في علاج تساقط الشعر، حيث يقوم بعلاج التهابات وقشرة الشعر التي قد تكون السبب المباشر في تساقط الشعر، كما يساهم الزيت كذلك في ترطيب الشعر ومنع تكسره وحمايته من التساقط؛ وذلك لإحتوائه على فيتامين E.

 

مرطب وبلسم للشعر

يحتوي زيت الأرجان على العديد من الأحماض الدهنية التي تعمل على زيادة ترطيب الشعر، وعلاج تقصف أطرافه ومنع تموجه وهيشانه، ويعمل فيتامين E أيضاً الموجود في زيت الأرجان على تحسين إفراز فروة الرأس للزيوت، مما يرطب الشعر من جذوره ويزيد من لمعانه.

 

علاج قشرة الشعر والإكزيما

يحتوي زيت الأرجان على خصائص مضادة للفطريات، كما يعمل كمضاد للالتهابات، مما يساعد في علاج الصدفية والاكزيما، بجانب علاجه للقشرة والتهابات فروة الرأس.

 

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