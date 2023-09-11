سيراميكا تكتسح الزمالك بثلاثية بيضاء وديًا استعدادًا للدوري المصري

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون مقابل.

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بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلًا من عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعمر جابر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وكريم عبدالحق وأحمد عبدالرحيم " ايشو" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية الشوط سريعة من الفريقين وكثف الزمالك محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة الخامسة تمكن محمد توني من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعديل النتيجة، وكاد عمر جابر أن يحرز هدف التعادل 33 من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 40 سدد نبيل دونجا كرة قوية من خارج منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا اصطدمت بالعارضة، وتصدى حارس الزمالك لفرصة من رشيد أحمد مهاجم سيراميكا الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 44، قبل أن يحرز محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم سيراميكا بهدفين من دون رد.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني وبدأ الزمالك الشوط بتشكيل يضم كلًا من عبدالرحمن نفاد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري ومحمد عبدالشافي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ومصطفى شكري وسيد عبدالله " نيمار " وناصر منسي ومحمود عبدالرازق " شيكابالا".

وكاد شيكابالا أن يحرز الهدف الأول للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيراميكا، وكثف الزمالك محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة في ظل تراجع المنافس للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 87 أحرز جون إيبوكا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا من متابعة تسديدة ارتدت من حارس مرمى الزمالك، وحاول الأبيض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثلاثية من دون رد.