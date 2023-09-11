أوسوريو يجري العديد من التغيرات في مباراة الزمالك وسيراميكا بالشوط الثاني

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تغييرات عدة على تشكيل الفريق في الشوط الثاني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الودية المقامة بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن نفاد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - محمد عبدالشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- مصطفى شكري - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم : سيد عبدالله " نيمار " - ناصر منسي - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

حرص محمد إبراهيم ومحمد عنتر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على مصافحة الجهاز الفني والطبي والإداري للزمالك قبل المواجهة الودية المقرر إقامتها بين الفريقين بعد قليل.

وقام الثنائي بتحية لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة الودية بين الفريقين المقرر إقامتها على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.