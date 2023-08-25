تنسيق الجامعات 2023| خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن باب صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023.

وكشفت وزارة التعليم العالي عن بدء إدخال البيانات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في تنسيق الجامعات 2023 على الموقع الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة.

خطوات التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يدخل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- يتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع تنسيق الجامعات 2023.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم طلاب الشهادات المعادلة رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته في تنسيق الجامعات 2023 وأيضًا في التعرف على نتيجة الترشيح.

5- يجب على طلاب الشهادات المعادلة طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في تنسيق الجامعات 2023 فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

ملحوظة هامة: بعد تسجيل الطالب للرغبات والمواد على موقع التنسيق الالكتروني وطباعتها يتوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.

ويتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ويتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الأوراق والشهادات بذات اليوم.

