فاروق جعفر : فوجئت بموقف أحمد سليمان الأخير والنزول ضمن قائمة لبيب

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه فوجئ بموقف أحمد سليمان الأخير والنزول ضمن قائمة حسين لبيب فى انتحار الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل لمدة 4 مواسم.

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أكد فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق في تصريحات إذاعية يوم الاثنين:" لم يتم العرض عليا النزول قائمة حسين لبيب فى انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة.

قال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق في تصريحات إذاعية يوم الاثنين مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم اتحدث مع هاني العتال حتي الآن ووالده صديقي واتحدث معه دائما ، وتوقيت أنه ينفي وجوده فى قائمتي وأنه يخوض الانتخابات مستقل أمر يرجع له ولكن الأمور ستتغير الفترة المقبلة.

اضاف:" بعد إعلان حسين لبيب عن قائمته أعتقد أن كل المرشحين الآخرين هم جبهة أخري وفى القائمة الأخري ، وأنا لم أعلن عن قائمتي الآن بل قبل الانتخابات بأيام.

أتم تصريحاته الصحفية :" فوجئت بموقف أحمد سليمان بالنزول فى قائمة حسين لبيب الانتخابات المقبلة ،وكنت أتحدث معه قبل ذلك القرار.